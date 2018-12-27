|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:31
clientage написав:
Ошибка связи с сервером. Уже бухают шоли?
Терминалы тоже не перезванивают по идентификации по номеру, и СМС не приходят, три терминала обошел, Одесса.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8975
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2611 раз.
- Подякували: 3582 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:41
freeze написав: clientage написав:
Ошибка связи с сервером. Уже бухают шоли?
Терминалы тоже не перезванивают по идентификации по номеру, и СМС не приходят, три терминала обошел, Одесса.
У меня не работают только "Вклады", а Приват24 летает.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14097
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:47
Смс не приходят, войти не возможно
-
Sinbad777
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 09.05.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:48
Sinbad777 написав:
Смс не приходят, войти не возможно
дооолго идут, минут 10..15
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26951
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2145 раз.
- Подякували: 3105 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24
Сказали что технические трудности. Будет работать после 16-00.
-
Nanet
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 15.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:50
Nanet написав:
Сказали что технические трудности. Будет работать после 16-00.
Идентификация на терминалах заработала, все платежи уже дошли до адресатов.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8975
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2611 раз.
- Подякували: 3582 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:29
А как Приват отдыхает на праздники и когда работает? Не все уладил. В понедельник они все работают ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4815
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:49
kalinavalera1 написав:А как Приват отдыхает на праздники и когда работает? Не все уладил. В понедельник они все работают ?
Нет. С клиентами банки уже с 3 числа, может разве что завтра, но кажется до часа
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23066
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5203 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:51
kalinavalera1 написав:
А как Приват отдыхает на праздники и когда работает? Не все уладил. В понедельник они все работают ?
Завтра работают вместо понедельника. Рабочий день укорочен на 1 час. В понедельник выходной.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|