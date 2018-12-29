Да укажите там 10 лимонов, мож кредитку с лимитом 50К сразу дадут. Ток непонятно, шо с ней делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:50
Да укажите там 10 лимонов, мож кредитку с лимитом 50К сразу дадут. Ток непонятно, шо с ней делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:52
Кредитка то есть. А вот если б платиновую карту давали без абонки
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:53
ну у меня там светится
01.03.18 – 28.02.19 Просто так 15 000 грн 16% ING Bank Украина
не знаю кто это влепил здесь
балуются детки у бегемота
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:52
Re: Приватбанк
занесіть
1М або 40К валюти
і буде вам щастіє
+50грн !
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