RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7907790879097910
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:50

  Alex2007 написав::D
а давно это Гос.Приват прикрутил в П24 на Депозитах раздел "Депозиты в других банках"?
Этот чтоб государству было легче собирать данные про богатых буратин? :mrgreen:
Особенно про субсидионеров, для будущих реформ. :mrgreen:

Да укажите там 10 лимонов, мож кредитку с лимитом 50К сразу дадут. Ток непонятно, шо с ней делать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26968
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:52

  clientage написав:
  Alex2007 написав::D
а давно это Гос.Приват прикрутил в П24 на Депозитах раздел "Депозиты в других банках"?
Этот чтоб государству было легче собирать данные про богатых буратин? :mrgreen:
Особенно про субсидионеров, для будущих реформ. :mrgreen:

Да укажите там 10 лимонов, мож кредитку с лимитом 50К сразу дадут. Ток непонятно, шо с ней делать :mrgreen:


Кредитка то есть. А вот если б платиновую карту давали без абонки :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 11.10.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:53

ну у меня там светится
01.03.18 – 28.02.19 Просто так 15 000 грн 16% ING Bank Украина :mrgreen:
не знаю кто это влепил здесь
балуются детки у бегемота :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26968
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:52

Re: Приватбанк

  Alex2007 написав:А вот если б платиновую карту давали без абонки


занесіть
1М або 40К валюти
і буде вам щастіє :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:17

Подскажите, можно получить выплаты от Фонда гарантирования вкладов дистанционно, не посещая отделения?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:24

novichok аякже - дзвоніть 3700. З втб так отримав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8054
З нами з: 15.04.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:26

  chipmunk написав:novichok аякже - дзвоніть 3700. З втб так отримав

это радует.
а двоечники из чата в п24 заставляют идти в отделение.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7907790879097910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Computer, Fylhtq, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron