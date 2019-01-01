Да укажите там 10 лимонов, мож кредитку с лимитом 50К сразу дадут. Ток непонятно, шо с ней делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:50
Да укажите там 10 лимонов, мож кредитку с лимитом 50К сразу дадут. Ток непонятно, шо с ней делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:52
Кредитка то есть. А вот если б платиновую карту давали без абонки
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:53
ну у меня там светится
01.03.18 – 28.02.19 Просто так 15 000 грн 16% ING Bank Украина
не знаю кто это влепил здесь
балуются детки у бегемота
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:52
Re: Приватбанк
занесіть
1М або 40К валюти
і буде вам щастіє
+50грн !
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:17
Подскажите, можно получить выплаты от Фонда гарантирования вкладов дистанционно, не посещая отделения?
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:24
novichok аякже - дзвоніть 3700. З втб так отримав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:26
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:57
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:00
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:14
Re: Приватбанк
если приват переведут из режима по дате операции в режим по дате проведения то это же ппц. у пипла шаблон порвет =)
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