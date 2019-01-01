Зато Приват крупно выигрет по %, да еще и из льготного повыкидывает пипл.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:15
Зато Приват крупно выигрет по %, да еще и из льготного повыкидывает пипл.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:20
А які є підстави вищевикладене стверджувати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:53
Що саме стверджувати?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:01
Две расходные операции за 31.12.18 попали в новый период. В сумме задолженности за декабрь - не учитываются. Как то подозрительно. Еще выписку не заказывал, закажу ближе к 25.01.19.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:02
такое часто и раньше бывало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:08
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|