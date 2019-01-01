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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7908790979107911
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:15

  mephala написав:если приват переведут из режима по дате операции в режим по дате проведения то это же ппц. у пипла шаблон порвет =)

Зато Приват крупно выигрет по %, да еще и из льготного повыкидывает пипл.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:20

  BBC написав:
  mephala написав:если приват переведут из режима по дате операции в режим по дате проведения то это же ппц. у пипла шаблон порвет =)

Зато Приват крупно выигрет по %, да еще и из льготного повыкидывает пипл.

А які є підстави вищевикладене стверджувати?
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:53

Що саме стверджувати?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:01

  mephala написав:если приват переведут из режима по дате операции в режим по дате проведения то это же ппц. у пипла шаблон порвет =)

Две расходные операции за 31.12.18 попали в новый период. В сумме задолженности за декабрь - не учитываются. Как то подозрительно. Еще выписку не заказывал, закажу ближе к 25.01.19.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:02

  lel написав:
  mephala написав:если приват переведут из режима по дате операции в режим по дате проведения то это же ппц. у пипла шаблон порвет =)

Две расходные операции за 31.12.18 попали в новый период. В сумме задолженности за декабрь - не учитываются. Как то подозрительно. Еще выписку не заказывал, закажу ближе к 25.01.19.

такое часто и раньше бывало
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:08

  BBC написав:Що саме стверджувати?

переведут из режима по дате операции в режим по дате проведения
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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