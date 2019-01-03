Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:23
Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:26
1 Міо і зараз є,
для жирних котікоффф
Г. Пахачук обіцяла бумагу для народа, через смарт, 1 кліком, від пару тис -
во як!
ну шото не срослось..
або зростається
+50грн !
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