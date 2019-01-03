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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7909791079117912
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:23

  greenozon написав:
  _hunter написав:Собирается.


і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим :)

Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:26

  clientage написав:
  greenozon написав:
  _hunter написав:Собирается.


і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим :)

Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники :lol: :lol:



1 Міо і зараз є,
для жирних котікоффф

Г. Пахачук обіцяла бумагу для народа, через смарт, 1 кліком, від пару тис -
во як!

ну шото не срослось..
або зростається
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 7909791079117912
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