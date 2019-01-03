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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7909791079117912
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:23

  greenozon написав:
  _hunter написав:Собирается.


і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим :)

Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:26

  clientage написав:
  greenozon написав:
  _hunter написав:Собирается.


і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим :)

Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники :lol: :lol:



1 Міо і зараз є,
для жирних котікоффф

Г. Пахачук обіцяла бумагу для народа, через смарт, 1 кліком, від пару тис -
во як!

ну шото не срослось..
або зростається
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59

  clientage написав:
  greenozon написав:
  _hunter написав:Собирается.


і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим :)

Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники :lol: :lol:


>>> і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
Ну не справляется их "армия" студентов-погромистов с заданием. Можно понять -- после национализации зарплаты хорошо понизили чуть ли не всем...

>>> Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить.
В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:36

  _hunter написав:В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...


Вообще-то в прокредите лям суточное ограничение по безналу.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:01

  curiousobro написав:
  _hunter написав:В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...


Вообще-то в прокредите лям суточное ограничение по безналу.

у юрлиц - нет , как физлицо - этот банк для меня,как дорогая комиссионка :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08

  sens написав:
  curiousobro написав:
  _hunter написав:В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...


Вообще-то в прокредите лям суточное ограничение по безналу.

у юрлиц - нет , как физлицо - этот банк для меня,как дорогая комиссионка :mrgreen:

У юрлиц -- ни в каком (кроме овнобанок, разве) банке "нет" -- смысл это писать?
_hunter
 
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  #<1 ... 7909791079117912
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