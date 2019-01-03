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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:23
greenozon написав: _hunter написав:
Собирается.
і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим
Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:26
clientage написав: greenozon написав: _hunter написав:
Собирается.
і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим
Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
1 Міо і зараз є,
для жирних котікоффф
Г. Пахачук обіцяла бумагу для народа, через смарт, 1 кліком, від пару тис -
во як!
ну шото не срослось..
або зростається
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greenozon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59
clientage написав: greenozon написав: _hunter написав:
Собирается.
і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
до НР між іншим
Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
>>> і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
Ну не справляется их "армия" студентов-погромистов с заданием. Можно понять -- после национализации зарплаты хорошо понизили чуть ли не всем...
>>> Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить.
В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...
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_hunter
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:36
_hunter написав:
В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...
Вообще-то в прокредите лям суточное ограничение по безналу.
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curiousobro
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:01
curiousobro написав: _hunter написав:
В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...
Вообще-то в прокредите лям суточное ограничение по безналу.
у юрлиц - нет , как физлицо - этот банк для меня,как дорогая комиссионка
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08
sens написав: curiousobro написав: _hunter написав:
В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...
Вообще-то в прокредите лям суточное ограничение по безналу.
у юрлиц - нет , как физлицо - этот банк для меня,как дорогая комиссионка
У юрлиц -- ни в каком (кроме овнобанок, разве) банке "нет" -- смысл это писать?
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_hunter
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