Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:23
Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить. Сказочники
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:26
1 Міо і зараз є,
для жирних котікоффф
Г. Пахачук обіцяла бумагу для народа, через смарт, 1 кліком, від пару тис -
во як!
ну шото не срослось..
або зростається
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59
>>> і покупку ОВДП через смартфон 1 кліком теж собірався
Ну не справляется их "армия" студентов-погромистов с заданием. Можно понять -- после национализации зарплаты хорошо понизили чуть ли не всем...
>>> Ага, отак 1 лимон 1 кликом прям и дадут перечислить.
В том же ПроКредите, вроде, до полу-ляма именно так и переводится...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:36
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:01
у юрлиц - нет , как физлицо - этот банк для меня,как дорогая комиссионка
никому не верю
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08
У юрлиц -- ни в каком (кроме овнобанок, разве) банке "нет" -- смысл это писать?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:09
Надо было переоформить карту для выплат, простоял в очереди почти 3 часа! Это просто караул - сидит 2 оператора, очередь человек под 20. Половина не дождалась, ушли. Одного человека обслуживают по полчаса и больше. Люди с золотыми картами чуть не подрались, из них отдельная очередь была. А кто без золотых, вообще надежду потерял. Это просто натуральный совок, а не банк №1!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16
Re: Приватбанк
ishvara, а не пробовали попросить пустую болванку, чтобы карту перевыпустить через банкомат?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35
Re: Приватбанк
Коллеги, подскажите мгновенная КДВ (не дай бог ещё и золотая) с пэйпасом - это давно история или в Киеве выдают?
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