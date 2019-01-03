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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:58
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:18
Re: Приватбанк
Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).
Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.
Ещё можно пробовать подвязать карту самому через Приват24.
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