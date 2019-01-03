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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:58
_hunter написав: Andey написав:
Панове,
че там слышно Приват собирается возвращать покупку валюты онлайн с 9 февраля?
Собирается.
Дайте пруф
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:18
ishvara написав:
Не слышал о такой возможности...
Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).
Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.
Ещё можно пробовать подвязать карту самому через Приват24.
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MASolomko
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:33
MASolomko написав: ishvara написав:
Не слышал о такой возможности...
Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).
Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.
Думаю сотрудник привата может быть против такой схемы, поскольку ему не капнет от этого бонус. А еще ведь он должен проинструктировать клиента, что "обязательно надо карту пополнить на 200 грн. и совершить покупку на 100 грн. в магазине иначе карта заблокируется" или подобную ерундень. Но если в хороших отношениях с менеджером, то в принципе схема реальная. Только я заказывал карту с инд.дизайном (из бесплатных) и для активации использовал карту, которая "умерла" намного давнее чем 3 мес (там вообще было больше года - потому как к счету были подвязаны "обычная" карта и "мини", у которой был срок годности на полтора года больше "обычной" - вот когда срок по "мини" подошел к концу я и заказал карту на сайте, а активировал ее "обычной" - все сработало не смотря на древность "обычной").
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:38
Flamingo написав:
Думаю сотрудник привата может быть против такой схемы, поскольку ему не капнет от этого бонус. А еще ведь он должен проинструктировать клиента, что "обязательно надо карту пополнить на 200 грн. и совершить покупку на 100 грн. в магазине иначе карта заблокируется" или подобную ерундень. Но если в хороших отношениях с менеджером, то в принципе схема реальная.
Про пополнение не говорили. А что, им правда за каждого обслуженного клиента платят? Почему тогда так медленного работают? ))
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ishvara
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:45
Alpha1251 написав:
Коллеги, подскажите мгновенная КДВ (не дай бог ещё и золотая) с пэйпасом - это давно история или в Киеве выдают?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
если в отделении они есть, выдают без проблем, я 3 карты перевыпустил с пейпасом, но подвозят их не часто
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gonzo
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:05
gonzo написав:
если в отделении они есть, выдают без проблем, я 3 карты перевыпустил с пейпасом, но подвозят их не часто
Про payWave наверное и спрашивать нечего?
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-rx-
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:10
-rx- написав: gonzo написав:
если в отделении они есть, выдают без проблем, я 3 карты перевыпустил с пейпасом, но подвозят их не часто
Про payWave наверное и спрашивать нечего?
Обычно выдают когда акция по Визе и условие оплата payWave.
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lel
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