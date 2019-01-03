Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:33

MASolomko написав: ishvara написав: Не слышал о такой возможности... Не слышал о такой возможности... Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).

Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.

Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.

Думаю сотрудник привата может быть против такой схемы, поскольку ему не капнет от этого бонус. А еще ведь он должен проинструктировать клиента, что "обязательно надо карту пополнить на 200 грн. и совершить покупку на 100 грн. в магазине иначе карта заблокируется" или подобную ерундень. Но если в хороших отношениях с менеджером, то в принципе схема реальная. Только я заказывал карту с инд.дизайном (из бесплатных) и для активации использовал карту, которая "умерла" намного давнее чем 3 мес (там вообще было больше года - потому как к счету были подвязаны "обычная" карта и "мини", у которой был срок годности на полтора года больше "обычной" - вот когда срок по "мини" подошел к концу я и заказал карту на сайте, а активировал ее "обычной" - все сработало не смотря на древность "обычной").