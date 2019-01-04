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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7910791179127913
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:58

  _hunter написав:
  Andey написав:Панове,
че там слышно Приват собирается возвращать покупку валюты онлайн с 9 февраля?

Собирается.


Дайте пруф
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:18

Re: Приватбанк

  ishvara написав:Не слышал о такой возможности...
Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).
Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.

Ещё можно пробовать подвязать карту самому через Приват24.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:33

  MASolomko написав:
  ishvara написав:Не слышал о такой возможности...
Перевыпустить так можно при наличии имеющейся карты (карта должна быть действительной по сроку действия или с момента её истечения должно пройти не более 3 месяца).
Вставляете в банкомат пустую болванку и производите замену ПИН-кода (начальный ПИН 0000), далее следуете инструкции на экране. В процессе старую карту банкомат изымет.

Думаю сотрудник привата может быть против такой схемы, поскольку ему не капнет от этого бонус. А еще ведь он должен проинструктировать клиента, что "обязательно надо карту пополнить на 200 грн. и совершить покупку на 100 грн. в магазине иначе карта заблокируется" или подобную ерундень. Но если в хороших отношениях с менеджером, то в принципе схема реальная. Только я заказывал карту с инд.дизайном (из бесплатных) и для активации использовал карту, которая "умерла" намного давнее чем 3 мес (там вообще было больше года - потому как к счету были подвязаны "обычная" карта и "мини", у которой был срок годности на полтора года больше "обычной" - вот когда срок по "мини" подошел к концу я и заказал карту на сайте, а активировал ее "обычной" - все сработало не смотря на древность "обычной").
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:38

  Flamingo написав:Думаю сотрудник привата может быть против такой схемы, поскольку ему не капнет от этого бонус. А еще ведь он должен проинструктировать клиента, что "обязательно надо карту пополнить на 200 грн. и совершить покупку на 100 грн. в магазине иначе карта заблокируется" или подобную ерундень. Но если в хороших отношениях с менеджером, то в принципе схема реальная.

Про пополнение не говорили. А что, им правда за каждого обслуженного клиента платят? Почему тогда так медленного работают? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:45

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите мгновенная КДВ (не дай бог ещё и золотая) с пэйпасом - это давно история или в Киеве выдают?

Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

если в отделении они есть, выдают без проблем, я 3 карты перевыпустил с пейпасом, но подвозят их не часто
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:05

  gonzo написав:если в отделении они есть, выдают без проблем, я 3 карты перевыпустил с пейпасом, но подвозят их не часто

Про payWave наверное и спрашивать нечего?
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:10

  -rx- написав:
  gonzo написав:если в отделении они есть, выдают без проблем, я 3 карты перевыпустил с пейпасом, но подвозят их не часто

Про payWave наверное и спрашивать нечего?

Обычно выдают когда акция по Визе и условие оплата payWave.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:22

Re: Приватбанк

  ishvara написав:Надо было переоформить карту для выплат, простоял в очереди почти 3 часа! Это просто караул Это просто натуральный совок, а не банк №1!


К сожалению, это правда, мне нужно было карту поменять - так раз 5 по пути заглядывала в 2 отделения, если там в очереди более 4 человек, то проходила мимо. Но ради справедливости, кто ругает приват - зайдите, например, в Кредит-Днепр, для перевыпуска карты. После этого вам Приват раем покажется.
nata231
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  #<1 ... 7910791179127913
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