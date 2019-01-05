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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:53
anikola13 написав:
Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?
Гривна это ж не валюта - любые купюры хоть они трижды ветхие должны приниматься как надлежащее средство платежа в любых торговых точках. Ни один банк вам точно не откажет в ее принятии в кассе
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:56
anikola13 написав:
Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?
По инструкции нбу в любом банке обязаны менять ветхую гривну на нормальную бесплатно. Единственное если у кассира есть сомнения относительно что она фальшивая - кассир должен выдать вам на руки Квитанцию об ее изъятии, после чего банкнота пересылается в НБУ и после получения их заключения о ее настоящести банк вам обязан будет выдать её номинал. Процедура раньше обычно занимала неделю, сейчас в связи с уничтожением нбу своих теруправ длится около месяца. В банк надо идти с паспортом - его данные вносятся в квитанцию
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