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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7911791279137914 Додано: Суб 05 січ, 2019 17:53 anikola13 написав: Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли? Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?

Гривна это ж не валюта - любые купюры хоть они трижды ветхие должны приниматься как надлежащее средство платежа в любых торговых точках. Ни один банк вам точно не откажет в ее принятии в кассе Гривна это ж не валюта - любые купюры хоть они трижды ветхие должны приниматься как надлежащее средство платежа в любых торговых точках. Ни один банк вам точно не откажет в ее принятии в кассе Stringer Повідомлень: 8890 З нами з: 23.01.13 Подякував: 258 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 17:56 anikola13 написав: Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли? Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?

По инструкции нбу в любом банке обязаны менять ветхую гривну на нормальную бесплатно. Единственное если у кассира есть сомнения относительно что она фальшивая - кассир должен выдать вам на руки Квитанцию об ее изъятии, после чего банкнота пересылается в НБУ и после получения их заключения о ее настоящести банк вам обязан будет выдать её номинал. Процедура раньше обычно занимала неделю, сейчас в связи с уничтожением нбу своих теруправ длится около месяца. В банк надо идти с паспортом - его данные вносятся в квитанцию По инструкции нбу в любом банке обязаны менять ветхую гривну на нормальную бесплатно. Единственное если у кассира есть сомнения относительно что она фальшивая - кассир должен выдать вам на руки Квитанцию об ее изъятии, после чего банкнота пересылается в НБУ и после получения их заключения о ее настоящести банк вам обязан будет выдать её номинал. Процедура раньше обычно занимала неделю, сейчас в связи с уничтожением нбу своих теруправ длится около месяца. В банк надо идти с паспортом - его данные вносятся в квитанцию Flamingo

Повідомлень: 1267 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7911791279137914 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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