|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:53
anikola13 написав:
Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?
Гривна это ж не валюта - любые купюры хоть они трижды ветхие должны приниматься как надлежащее средство платежа в любых торговых точках. Ни один банк вам точно не откажет в ее принятии в кассе
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8890
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:56
anikola13 написав:
Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?
По инструкции нбу в любом банке обязаны менять ветхую гривну на нормальную бесплатно. Единственное если у кассира есть сомнения относительно что она фальшивая - кассир должен выдать вам на руки Квитанцию об ее изъятии, после чего банкнота пересылается в НБУ и после получения их заключения о ее настоящести банк вам обязан будет выдать её номинал. Процедура раньше обычно занимала неделю, сейчас в связи с уничтожением нбу своих теруправ длится около месяца. В банк надо идти с паспортом - его данные вносятся в квитанцию
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1267
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:19
Якщо я оформлю депозит на 1 міс. з власних коштів на Універсальних коштів. то після закінчення вкладу, гроші можна вивести на Карту для виплат?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
-
KIM30
-
-
- Повідомлень: 5404
- З нами з: 12.11.09
- Подякував: 946 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:22
KIM30 написав:Якщо я оформлю депозит на 1 міс. з власних коштів на Універсальних коштів. то після закінчення вкладу, гроші можна вивести на Карту для виплат?
Так
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:34
KIM30 написав:
Якщо я оформлю депозит на 1 міс. з власних коштів на Універсальних коштів. то після закінчення вкладу, гроші можна вивести на Карту для виплат?
А стежинкою за 1 грн рижому або цигану точно не знаю за скільки хіба нема куди вивести?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1208
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:02
anikola13 написав:
Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Подскажите, какие терминалы смогут скушать?
Я вот намедни в Симе снимал, а в 5_ти шагах покормил тумбу Отр. Так у меня пол пачки выплевало, причём новых по номерам все шли. Я их и так и сяк , а дошёл до первой приматовской тумбы ,так раз и готово. Вы правильно пишите,что "настройили" так. У Аллы в прошлом году было дело ,то совал хорошо зашморганые и принимало . А сейчас
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|