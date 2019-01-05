Додано: Суб 05 січ, 2019 17:56

anikola13 написав: Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли? Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?

По инструкции нбу в любом банке обязаны менять ветхую гривну на нормальную бесплатно. Единственное если у кассира есть сомнения относительно что она фальшивая - кассир должен выдать вам на руки Квитанцию об ее изъятии, после чего банкнота пересылается в НБУ и после получения их заключения о ее настоящести банк вам обязан будет выдать её номинал. Процедура раньше обычно занимала неделю, сейчас в связи с уничтожением нбу своих теруправ длится около месяца. В банк надо идти с паспортом - его данные вносятся в квитанцию