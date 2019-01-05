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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7911791279137914
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:53

  anikola13 написав:Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?

Гривна это ж не валюта - любые купюры хоть они трижды ветхие должны приниматься как надлежащее средство платежа в любых торговых точках. Ни один банк вам точно не откажет в ее принятии в кассе
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:56

  anikola13 написав:Есть ветхая 200 грн. Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Пробовал на всех терминалах, что попадались. Подскажите, какие терминалы (ощад, пумб) или может старого образца (еще первые) приват смогут скушать? Или в какой банк отнести, чтобы поменяли?

По инструкции нбу в любом банке обязаны менять ветхую гривну на нормальную бесплатно. Единственное если у кассира есть сомнения относительно что она фальшивая - кассир должен выдать вам на руки Квитанцию об ее изъятии, после чего банкнота пересылается в НБУ и после получения их заключения о ее настоящести банк вам обязан будет выдать её номинал. Процедура раньше обычно занимала неделю, сейчас в связи с уничтожением нбу своих теруправ длится около месяца. В банк надо идти с паспортом - его данные вносятся в квитанцию
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:19

Re: Приватбанк

Якщо я оформлю депозит на 1 міс. з власних коштів на Універсальних коштів. то після закінчення вкладу, гроші можна вивести на Карту для виплат?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:22

Re: Приватбанк

KIM30 написав:Якщо я оформлю депозит на 1 міс. з власних коштів на Універсальних коштів. то після закінчення вкладу, гроші можна вивести на Карту для виплат?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:34

  KIM30 написав:Якщо я оформлю депозит на 1 міс. з власних коштів на Універсальних коштів. то після закінчення вкладу, гроші можна вивести на Карту для виплат?

А стежинкою за 1 грн рижому або цигану точно не знаю за скільки хіба нема куди вивести?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:02

  anikola13 написав: Ранее приват терминалы благополучно кушали, а сейчас так настроили, что не хочет. Подскажите, какие терминалы смогут скушать?
Я вот намедни в Симе снимал, а в 5_ти шагах покормил тумбу Отр. Так у меня пол пачки выплевало, причём новых по номерам все шли. Я их и так и сяк , а дошёл до первой приматовской тумбы ,так раз и готово. Вы правильно пишите,что "настройили" так. У Аллы в прошлом году было дело ,то совал хорошо зашморганые и принимало . А сейчас :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 03:42

  ishvara написав:Надо было переоформить карту для выплат, простоял в очереди почти 3 часа! Это просто караул - сидит 2 оператора, очередь человек под 20. Половина не дождалась, ушли. Одного человека обслуживают по полчаса и больше. Люди с золотыми картами чуть не подрались, из них отдельная очередь была. А кто без золотых, вообще надежду потерял. Это просто натуральный совок, а не банк №1!


Помнится в пумбе недавно тоже потратил часа 2 - 2.5 при очереди человек 5 при тех же 2 операторах - чуть с ума не сошел пока дождался. :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:06

Alex2007 Да, ПУМБ тоже мрак в этом плане, последний раз тоже прождал полдня и решил больше туда ни ногой.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:52

  ishvara написав:Alex2007 Да, ПУМБ тоже мрак в этом плане, последний раз тоже прождал полдня и решил больше туда ни ногой.

насколько я помню в пумбонлайн можно "пере выпустить" карту а потом просто забрать в своем отд
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:21

  хуторянка написав:
  ishvara написав:Alex2007 Да, ПУМБ тоже мрак в этом плане, последний раз тоже прождал полдня и решил больше туда ни ногой.

насколько я помню в пумбонлайн можно "пере выпустить" карту а потом просто забрать в своем отд

У меня какой-то другой вопрос был, но работают тоже очень медленно.
ishvara
 
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