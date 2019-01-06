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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:25
Re: Приватбанк
Донесли, що в грудні при оплаті комуналки почали з пенсіонерів у касі по картці брати також коміс по 3грн за кожний платіж. А як же тепер пенсіонерам? Мабуть гудай приват. Спецом політика.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36
Re: Приватбанк
У меня начало браковать регулярку по коммуналке - мифические тех причины.
Копить долги - оплачивать оптом . )))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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