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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7912791379147915
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:25

Re: Приватбанк

Донесли, що в грудні при оплаті комуналки почали з пенсіонерів у касі по картці брати також коміс по 3грн за кожний платіж. А як же тепер пенсіонерам? Мабуть гудай приват. Спецом політика.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36

Re: Приватбанк

  valya написав:А як же тепер пенсіонерам?


У меня начало браковать регулярку по коммуналке - мифические тех причины.
Копить долги - оплачивать оптом . )))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 7912791379147915
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