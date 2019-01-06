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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7912791379147915
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:25

Re: Приватбанк

Донесли, що в грудні при оплаті комуналки почали з пенсіонерів у касі по картці брати також коміс по 3грн за кожний платіж. А як же тепер пенсіонерам? Мабуть гудай приват. Спецом політика.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36

Re: Приватбанк

  valya написав:А як же тепер пенсіонерам?


У меня начало браковать регулярку по коммуналке - мифические тех причины.
Копить долги - оплачивать оптом . )))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:52

Re: Приватбанк

  valya написав:А як же тепер пенсіонерам?
П24 до 2000.Пробовал свинными 0,00.Пенсию первую ждем 25.01.2019. #ощАдНАХ
  Goodman написав:Копить долги - оплачивать оптом . )))))))))))
верно,на депо.Со свинных живыми на пенсокарту 03.01.2019 получил испытательные копейки :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:54

Re: Приватбанк

Какие свинные, простым пенсионерам, без ИБ. И почему ощад нах. Может наоборот переходить в ощад и платить пенсионкой в терминале без комиссии. Вот и говорю - спецом так вытесняют.
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:59

Через П24 с Уни без комиссии

  valya написав:Какие свинные, простым пенсионерам, без ИБ.

Уважаемый Х!
Регулярный платеж 189.00 UAH для оплаты услуг Воля, ТОВ(Volia) успешно проведен 2018-12-17.
Квитанция об оплате в приложении.
Спасибо, что пользуетесь услугами ПриватБанка
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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