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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:25
Re: Приватбанк
Донесли, що в грудні при оплаті комуналки почали з пенсіонерів у касі по картці брати також коміс по 3грн за кожний платіж. А як же тепер пенсіонерам? Мабуть гудай приват. Спецом політика.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:36
Re: Приватбанк
У меня начало браковать регулярку по коммуналке - мифические тех причины.
Копить долги - оплачивать оптом . )))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:52
Re: Приватбанк
П24 до 2000.Пробовал свинными 0,00.Пенсию первую ждем 25.01.2019. #ощАдНАХ
верно,на депо.Со свинных живыми на пенсокарту 03.01.2019 получил испытательные копейки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:54
Re: Приватбанк
Какие свинные, простым пенсионерам, без ИБ. И почему ощад нах. Может наоборот переходить в ощад и платить пенсионкой в терминале без комиссии. Вот и говорю - спецом так вытесняют.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 16:59
Через П24 с Уни без комиссии
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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