Додано: Вів 08 січ, 2019 13:41

16.11.18 оставил заявку на сайте ПриватБанка по поводу приобретения ОВГЗ. Со мной связалась сотрудница Краматорского VIP-отделение Сагирова Татьяна Валентиновна. 22.11.2018 в ее присутствии я заполнил необходимые документы для финмониторинга и открытия счета в ценных бумагах. В качестве подтверждения законности происхождения денежных средств я предоставил копию договора купли-продажи доли в уставном фонде юр. лица от 19.08.2013. Денежные средства за продажу доли я получил в наличной форме во время подписания договора (в соответствии с условиями договора). 28.11.2018 мне позвонила Сагирова Т.В. и сообщила ответ финмониторинга: «Договор от 2013 года не может быть рассмотрен как источник происхождения средств в 2018 году. У нас есть ограничение 3 года». Озадаченный этим ответом я просмотрел постанову НБУ 26.06.2015 № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» и не нашел там никаких ограничений относящихся к сроку давности документов, подтверждающих законность происхождения средств. Ссылка на постанову:Поэтому 29.11.2018 я сформировал заявку № 13074921 в Приват24 в которой я просил юридический департамент АО КБ «ПРИВАТБАНК» предоставить мне ответ со ссылкой на положения НБУ почему финмониторинг отказал мне в согласовании денежной суммы для покупки ОВГЗ. 3 декабря 2018 я получил письмо на имейл от специалиста NPS "VIP-контакт-центра" Ларионцевой Натальи следующего содержания:«Клієнтом надано договір купівлі-продажу частки у статутному (складеному капіталі) від 19.08.2013, як підтвердний документ для походження коштів. Згідно п. 2.1 вказаного договору Клієнт, як продавець, підтвердив, що отримав оплату за договором до його підписання. Чинною станом на дату укладання постановою Правління НБУ від 06.06.2013 №210встановлено граничну суму розрахунків готівкою для фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 000 гривень. Розрахунки у сумі, яка перевищує вказаний розмір, здійснюються шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки.Враховуючи зазначене, твердження клієнта, що кошти отримані ним за наданим договором готівкою, свідчить про те, що вказаний договір не може виступати підтвердним документом походження таких коштів, оскільки отримання зазначеної в договорі суми готівкою суперечить вимогам чинного законодавства.»Нужно обратить внимание на то, в телефонном разговоре 28.11.2018 Сагирова Т.В. указала другую причину отказа финмониторинга.Действительно 06.06.2013 НБУ утвердил постановление №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», но в пункте 8 этого постановления сказано следующее: «Постанова набирає чинності з 01 вересня 2013 року». Ссылка:Юристы Приватбанка настолько некомпетентные, что даже не посмотрели, когда постанова НБУ набрала чинности. Учитывая вышеизложенное неудивительно, что Приватбанк проигрывает суды бывшим собственникам. Написал жалобу в правление Приватбанка, пока жду ответа.