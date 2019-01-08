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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:44
Квесторе_поверніться як порахувати спокій і гарантованість збереження капіталу ?)
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:53
Так спокій і гарантованість збереження речі протилежні.
Капітал краще зберігається якщо він приносить більший профіт.
При відносно стабільному курсі долара цей профіт в гривні більший.
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