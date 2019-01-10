RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7914791579167917
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:44

Квесторе_поверніться як порахувати спокій і гарантованість збереження капіталу ?)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7044
З нами з: 15.08.12
Подякував: 380 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:53

  -VICTOR- написав:Квесторе_поверніться як порахувати спокій і гарантованість збереження капіталу ?)

Так спокій і гарантованість збереження речі протилежні.
Капітал краще зберігається якщо він приносить більший профіт.
При відносно стабільному курсі долара цей профіт в гривні більший.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27207
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:34

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:При відносно стабільному курсі

.ніхто не знає майбутнього )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7044
З нами з: 15.08.12
Подякував: 380 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:15

  -VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:При відносно стабільному курсі

.ніхто не знає майбутнього )

Цілком погоджуюсь - тому і яйця слід тримати в різних корзинах. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27207
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:38

Испробовал сервис заказа корпоративных карт через Интернет, понравилось. Заказал 3 января, доставили курьером Мист Экспресса в руки вчера, 10 января. Активация в банкомате по инструкциям. Полезный сервис, чтобы не сидеть в очереди и не слушать чтение клерков Привата с планшета, стремящихся выполнить планы по продаже совершенно ненужных мне услуг.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:17

Re: Приватбанк

3 дня пробую поповнити рахунок готівкою. Вимагають документи на походження коштів. Ок, є такі. Подаю їх копії через відділення ( - ці копії не підтверджуються у центральному офісі. Варіанти відповідей, вибиті через службу підтримки - "погане фото документів", "не та сума заявки", "ви не подавали ніяких заявок". Є в когось успішний досвід подачі таких документів? Чи краще шукати інший банк?
vasyas
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.03.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:44

  vasyas написав:3 дня пробую поповнити рахунок готівкою. Вимагають документи на походження коштів. Ок, є такі. Подаю їх копії через відділення ( - ці копії не підтверджуються у центральному офісі. Варіанти відповідей, вибиті через службу підтримки - "погане фото документів", "не та сума заявки", "ви не подавали ніяких заявок". Є в когось успішний досвід подачі таких документів? Чи краще шукати інший банк?

Який порядок суми?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27207
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7914791579167917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, kostya77, maxim2014, mihasik, хуторянка, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.