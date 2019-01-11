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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:44
Квесторе_поверніться як порахувати спокій і гарантованість збереження капіталу ?)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:53
Так спокій і гарантованість збереження речі протилежні.
Капітал краще зберігається якщо він приносить більший профіт.
При відносно стабільному курсі долара цей профіт в гривні більший.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:34
Re: Приватбанк
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:15
Цілком погоджуюсь - тому і яйця слід тримати в різних корзинах.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:38
Испробовал сервис заказа корпоративных карт через Интернет, понравилось. Заказал 3 января, доставили курьером Мист Экспресса в руки вчера, 10 января. Активация в банкомате по инструкциям. Полезный сервис, чтобы не сидеть в очереди и не слушать чтение клерков Привата с планшета, стремящихся выполнить планы по продаже совершенно ненужных мне услуг.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:17
Re: Приватбанк
3 дня пробую поповнити рахунок готівкою. Вимагають документи на походження коштів. Ок, є такі. Подаю їх копії через відділення ( - ці копії не підтверджуються у центральному офісі. Варіанти відповідей, вибиті через службу підтримки - "погане фото документів", "не та сума заявки", "ви не подавали ніяких заявок". Є в когось успішний досвід подачі таких документів? Чи краще шукати інший банк?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:44
Який порядок суми?
Якщо не мільйони то можна траншами поповнити меншими 150000.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 11 січ, 2019 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:22
В ніч на 13 січня (з 00:30 до 4:15) ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:19
Re: Приватбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:11
А что Вас "греет" в Привате? Бонус+?
Депозиты с мах 14,5?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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