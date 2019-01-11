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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7915791679177918
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:58

  Goodman написав:
  greenozon написав:
  vasyas написав:краще шукати інший банк?



А что Вас "греет" в Привате? Бонус+?
Депозиты с мах 14,5?

По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.
Гриценко...наш Президент
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