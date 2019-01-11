По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:58
По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:43
Re: Приватбанк
за депозити вже й забув, якісь крохи доларові ще чекають на вихід,
але цікаво інше - довгий час накопичував на вал. депо із метою отримати Платину,
не накопичив, бо 3% річних в ПБ - коту під хвіст,
як тільки почав виносити в інші, цікавіші локації, був дзвінок із пропозицією ВІП + все решта...
дивина та й годі.
2) За Бонус+ вже й забув, воно ще працює?
3) із цікавого - 55 днів грейс по Уні.
+50грн !
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Додано: Суб 12 січ, 2019 12:52
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:59
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:16
14% чистими це вже не жир...порядку 17% з хвостиком грязними.
В братків 15% чистими=18.63% грязними.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:42
Re: Приватбанк
Коллеги, приват24 у всех работает, можно войти с компьютра? Через самрт-приложение все ок и платежи идут (списывает), а вот с компа не могу зайти почему-то
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:58
А вы войдите сначала в мобильное приложение, а потом чере кю-ар код в вэб. У меня бывает подглючивает вход через логин и пароль (подозреваю что из-за настроек ад-блока), а через кю-ар - всегда без проблем
Додано: Суб 12 січ, 2019 14:30
Попробую, но это первый раз такое за всё время пользования. Хотя, всегда бывает первый раз ..
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