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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7915791679177918
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:58

  Goodman написав:
  greenozon написав:
  vasyas написав:краще шукати інший банк?



А что Вас "греет" в Привате? Бонус+?
Депозиты с мах 14,5?

По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:43

Re: Приватбанк

  Goodman написав:А что Вас "греет" в Привате? Бонус+?
Депозиты с мах 14,5?


за депозити вже й забув, якісь крохи доларові ще чекають на вихід,
але цікаво інше - довгий час накопичував на вал. депо із метою отримати Платину,
не накопичив, бо 3% річних в ПБ - коту під хвіст,
як тільки почав виносити в інші, цікавіші локації, був дзвінок із пропозицією ВІП + все решта...
дивина та й годі.

2) За Бонус+ вже й забув, воно ще працює? :)
3) із цікавого - 55 днів грейс по Уні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:52

  Квесторе_поверніться написав:По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.

И жирные зарплатные депозиты.
Хоть бы одна зараза в другом банке такие открывала.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:59

  greenozon написав:із цікавого - 55 днів грейс по Уні.

Так этого добра везде, как грязи ;) Но, как говаривал один известный наш коллега: бесплатно - уже дорого :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:16

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.

И жирные зарплатные депозиты.
Хоть бы одна зараза в другом банке такие открывала.

14% чистими це вже не жир...порядку 17% з хвостиком грязними.
В братків 15% чистими=18.63% грязними.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:42

Re: Приватбанк

Коллеги, приват24 у всех работает, можно войти с компьютра? Через самрт-приложение все ок и платежи идут (списывает), а вот с компа не могу зайти почему-то :(
Mutabor
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:58

  Mutabor написав:Коллеги, приват24 у всех работает, можно войти с компьютра? Через самрт-приложение все ок и платежи идут (списывает), а вот с компа не могу зайти почему-то :(

А вы войдите сначала в мобильное приложение, а потом чере кю-ар код в вэб. У меня бывает подглючивает вход через логин и пароль (подозреваю что из-за настроек ад-блока), а через кю-ар - всегда без проблем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:30

  Flamingo написав:
  Mutabor написав:Коллеги, приват24 у всех работает, можно войти с компьютра? Через самрт-приложение все ок и платежи идут (списывает), а вот с компа не могу зайти почему-то :(

А вы войдите сначала в мобильное приложение, а потом чере кю-ар код в вэб. У меня бывает подглючивает вход через логин и пароль (подозреваю что из-за настроек ад-блока), а через кю-ар - всегда без проблем


Попробую, но это первый раз такое за всё время пользования. Хотя, всегда бывает первый раз .. :-)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:45

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:По великому рахунку банка лише для транзиту...хоча і тут ускладнила життя для імяреків.

И жирные зарплатные депозиты.
Хоть бы одна зараза в другом банке такие открывала.

14% чистими це вже не жир...порядку 17% з хвостиком грязними.
В братків 15% чистими=18.63% грязними.

Ну у братков перекрыты соц выплаты и пенсия, а в привате - на ура :roll:
Я это к том, что в привате депо под 14 безналоговых может постоянно прирастать за счёт той же пенсии, а у братьев - фигвам. Так что 14(17,4 грязными) очень даже пока ничего :wink:
Кассандра
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