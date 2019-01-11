greenozon написав:Одягаємо ремні безпеки, на взльот!
https://news.finance.ua/ua/news/-/44192 ... -kliyentiv
В ніч на 13 січня ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.
Может, Корезоида зарежут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:29
Может, Корезоида зарежут?
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