greenozon написав:Одягаємо ремні безпеки, на взльот!
https://news.finance.ua/ua/news/-/44192 ... -kliyentiv
В ніч на 13 січня ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.
Может, Корезоида зарежут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:29
Может, Корезоида зарежут?
Додано: Нед 13 січ, 2019 00:24
Re: Приватбанк
А-банка де-факто не имеет безналогового депо, его вроде даже из аппликухи убрали. Сотрудники говорят, что через них выплаты не идут счаз.
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