greenozon написав:Одягаємо ремні безпеки, на взльот!
https://news.finance.ua/ua/news/-/44192 ... -kliyentiv
В ніч на 13 січня ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.
Может, Корезоида зарежут?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:29
Может, Корезоида зарежут?
Додано: Нед 13 січ, 2019 00:24
Re: Приватбанк
А-банка де-факто не имеет безналогового депо, его вроде даже из аппликухи убрали. Сотрудники говорят, что через них выплаты не идут счаз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:56
Ну , что посадка была? У всех всё работает?
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37
Не знаю как у кого, а у меня тут только одна "свинка" и осталась. А она хоть животное и не прихотливое - но кушает ежедневно. Слава всевышнему, ночные манцы привата, ни на аппетит ни на другие ее полезные способности никак не повлияли.
А больше полезных свойств в нынешнем привате я в упор не вижу (на пенсию мне еще рано поэтому безналоХовые оценить не могу)
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:53
Re: Приватбанк
а что такое 17,39 когда есть другие депо?
одно удобство - Вы наперед знаете свой таб номер для зачислений - это Ваш ИНН
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:58
Re: Приватбанк
Надо ЕЦП раз в год.Тоже все целы к утру.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
|