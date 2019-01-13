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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7916791779187919
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:29

  greenozon написав:Одягаємо ремні безпеки, на взльот!

https://news.finance.ua/ua/news/-/44192 ... -kliyentiv


В ніч на 13 січня ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.

Может, Корезоида зарежут?
wig
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:24

Re: Приватбанк

А-банка де-факто не имеет безналогового депо, его вроде даже из аппликухи убрали. Сотрудники говорят, что через них выплаты не идут счаз.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:56

  greenozon написав:Одягаємо ремні безпеки, на взльот!

https://news.finance.ua/ua/news/-/44192 ... -kliyentiv


В ніч на 13 січня ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.


Ну , что посадка была? У всех всё работает?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37

  Ratatui написав:
  greenozon написав:Одягаємо ремні безпеки, на взльот!

https://news.finance.ua/ua/news/-/44192 ... -kliyentiv


В ніч на 13 січня ПриватБанк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем в зв’язку з оновленням процесингу.


Ну , что посадка была? У всех всё работает?

Не знаю как у кого, а у меня тут только одна "свинка" и осталась. А она хоть животное и не прихотливое - но кушает ежедневно. Слава всевышнему, ночные манцы привата, ни на аппетит ни на другие ее полезные способности никак не повлияли.
А больше полезных свойств в нынешнем привате я в упор не вижу (на пенсию мне еще рано поэтому безналоХовые оценить не могу)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:53

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:А больше полезных свойств в нынешнем привате я в упор не вижу (на пенсию мне еще рано поэтому безналоХовые оценить не могу)


а что такое 17,39 когда есть другие депо?
одно удобство - Вы наперед знаете свой таб номер для зачислений - это Ваш ИНН
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:58

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:"свинка" и осталась. А она хоть животное и не прихотливое - но кушает ежедневно. Слава всевышнему, ночные манцы привата, ни на аппетит ни на другие ее полезные способности никак не повлияли.
Надо ЕЦП раз в год.Тоже все целы к утру.Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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