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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7917791879197920
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:04

Юзаю безподатковий, депо як депо...виплата щомісячно, в Шаромиги кращий.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:20

  Квесторе_поверніться написав:Юзаю безподатковий, депо як депо...виплата щомісячно

Пополнение на любую сумму хоть за день до окончания.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:13

Re: Приватбанк

Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:15

Re: Приватбанк

Як поповнити інтернет карту з іншого банку- аналогічно уні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:28

  chipmunk написав:Як поповнити інтернет карту з іншого банку- аналогічно уні?

Чому сумніваєтесь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:29

Re: Приватбанк

Бо не користувався ніколи, а тут знадобилось..
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:31

  chipmunk написав:Бо не користувався ніколи, а тут знадобилось..

Яким макаром Ви хочете унівіртуал поповнювати?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:32

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Юзаю безподатковий, депо як депо...виплата щомісячно

Пополнение на любую сумму хоть за день до окончания.

Ага. І якщо є депо зарплатний відкритий з карти то інший депо з цієї карти не пущає вже відкрити, тільки поповнити. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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