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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:50
jay2004 написав:
Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.
14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет
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Andey
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:54
Квесторе_поверніться написав:
Ага. І якщо є депо зарплатний відкритий з карти то інший депо з цієї карти не пущає вже відкрити, тільки поповнити.
У свинорилів по 3 КДВ на ІНН.
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wig
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:01
chipmunk написав: Квесторе_поверніться написав:
Яким макаром Ви хочете унівіртуал поповнювати?
СЕП з ыншого банку
Сендманя теж заходить норм - буде швидше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:08
wig написав: Квесторе_поверніться написав:
Ага. І якщо є депо зарплатний відкритий з карти то інший депо з цієї карти не пущає вже відкрити, тільки поповнити.
У свинорилів по 3 КДВ на ІНН.
Це слід мати 3: Пенсійних, Зарплатних, Соціальних.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:09
Andey написав:
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет
На які терміни?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:12
Andey написав: jay2004 написав:
Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.
14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет
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jay2004
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