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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7918791979207921
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:50

  jay2004 написав:Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.

14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:54

  Квесторе_поверніться написав:Ага. І якщо є депо зарплатний відкритий з карти то інший депо з цієї карти не пущає вже відкрити, тільки поповнити.

У свинорилів по 3 КДВ на ІНН.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:01

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром Ви хочете унівіртуал поповнювати?

СЕП з ыншого банку

Сендманя теж заходить норм - буде швидше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 7918791979207921
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