14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:50
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:54
Додано: Пон 14 січ, 2019 16:01
Сендманя теж заходить норм - буде швидше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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