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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7919792079217922>
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:50

  jay2004 написав:Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.

14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:54

  Квесторе_поверніться написав:Ага. І якщо є депо зарплатний відкритий з карти то інший депо з цієї карти не пущає вже відкрити, тільки поповнити.

У свинорилів по 3 КДВ на ІНН.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:01

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром Ви хочете унівіртуал поповнювати?

СЕП з ыншого банку

Сендманя теж заходить норм - буде швидше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:08

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага. І якщо є депо зарплатний відкритий з карти то інший депо з цієї карти не пущає вже відкрити, тільки поповнити.

У свинорилів по 3 КДВ на ІНН.

Це слід мати 3: Пенсійних, Зарплатних, Соціальних.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:09

Re: Приватбанк

  Andey написав:поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет

На які терміни?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:12

  Andey написав:
  jay2004 написав:Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.

14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет


Форвард - 19% + бонус Минфин
Мегабанк - 18,5%
Універсал - 18% + бонус Минфин
Моно - 18%
ТАС - 17,75%.
А-банк - 17,5 - 18,5% .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:17

  jay2004 написав:
  Andey написав:
  jay2004 написав:Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.

14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет


Форвард - 19% + бонус Минфин
Мегабанк - 18,5%
Універсал - 18% + бонус Минфин
Моно - 18%
ТАС - 17,75%.
А-банк - 17,5 - 18,5% .

У симы ещё полугодовой акционный под среднюю ставку что-то около 17.85
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:28

  Flamingo написав:У симы ещё полугодовой акционный под среднюю ставку что-то около 17.85


Аха - Укрексим - 17,86% до 30,01,2019. И туда занёс - но не понравилось обслуживание, совсем :x . Может не умею готовить :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:55

  jay2004 написав:
  Andey написав:
  jay2004 написав:Под 14% - уже мало.
Сейчас, при получении ЗП - беру кеды и перекладываю под процент повыше. Предложений хватает.

14 безналоговых мало?
поделитесь плиз куда несете гривну если не секрет


Форвард - 19% + бонус Минфин
Мегабанк - 18,5%
Універсал - 18% + бонус Минфин
Моно - 18%
ТАС - 17,75%.
А-банк - 17,5 - 18,5% .

На моё скромное имхо, все предложения выше обладают одним существенным недостатком - деньги ( в случае необходимости) невозможно снять до окончания срока действия депозита. Поэтому, как по мне, пусть я буду иметь процентный доход на 0,5-1 п.п. ниже, но ресурс будет доступен мне 24/7/365, но повторяю - это моё скромное мнение
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:03

  Кассандра написав:
  jay2004 написав:Форвард - 19% + бонус Минфин
Мегабанк - 18,5%
Універсал - 18% + бонус Минфин
Моно - 18%
ТАС - 17,75%.
А-банк - 17,5 - 18,5% .

На моё скромное имхо, все предложения выше обладают одним существенным недостатком - деньги ( в случае необходимости) невозможно снять до окончания срока действия депозита. Поэтому, как по мне, пусть я буду иметь процентный доход на 0,5-1 п.п. ниже, но ресурс будет доступен мне 24/7/365, но повторяю - это моё скромное мнение

-0,5-1 п.п. со свободным доступом и без потери %% это 200т, а остальное куда?
С возможностью досрочного расторжения и потерей %% А-банк 10,8%, Пумб 13,9%
Востаннє редагувалось vollena71 в Пон 14 січ, 2019 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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