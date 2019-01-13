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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7919792079217922
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:09

  jay2004 написав:Мегабанк - 18,5%

17.6 % там
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:12

  vollena71 написав:
  Кассандра написав:
  jay2004 написав:Форвард - 19% + бонус Минфин
Мегабанк - 18,5%
Універсал - 18% + бонус Минфин
Моно - 18%
ТАС - 17,75%.
А-банк - 17,5 - 18,5% .

На моё скромное имхо, все предложения выше обладают одним существенным недостатком - деньги ( в случае необходимости) невозможно снять до окончания срока действия депозита. Поэтому, как по мне, пусть я буду иметь процентный доход на 0,5-1 п.п. ниже, но ресурс будет доступен мне 24/7/365, но повторяю - это моё скромное мнение

-0,5-1 п.п. со свободным доступом и без потери %% это 200т, а остальное куда?
С возможностью досрочного расторжения и потерей %% А-банк 10,8%, Пумб 13,9%

а чо семья такая маленькая?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:16

  vollena71 написав:
  Кассандра написав:На моё скромное имхо, все предложения выше обладают одним существенным недостатком - деньги ( в случае необходимости) невозможно снять до окончания срока действия депозита. Поэтому, как по мне, пусть я буду иметь процентный доход на 0,5-1 п.п. ниже, но ресурс будет доступен мне 24/7/365, но повторяю - это моё скромное мнение

-0,5-1 п.п. со свободным доступом и без потери %% это 200т, а остальное куда?

Безналоговый закрывается в любой момент, но с потерей %% :!:
ИМХО. В принципе, эт вариант для накопления первичного капитала и када денег... мало :)
Хай бегемот подымет 6мес хотя бы до 14.5% и я вернусь со своей з/п :)
Востаннє редагувалось clientage в Пон 14 січ, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:17

Re: Приватбанк

  vollena71 написав:С возможностью досрочного расторжения и потерей %


Альфа дохідний сейф 12%, прозапас угб 15 % із вільним зняттям.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:20

  Ой+ написав:
  vollena71 написав:С возможностью досрочного расторжения и потерей %


Альфа дохідний сейф 12%, прозапас угб 15 % із вільним зняттям.

У Кассандры условие -0,5 или -1 п.п., т.е. ~17%
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:23

  Stringer написав:а чо семья такая маленькая?

Богатая невеста
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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