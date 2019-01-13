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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:09
jay2004 написав:
Мегабанк - 18,5%
17.6 % там
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:12
vollena71 написав: Кассандра написав: jay2004 написав:
Форвард - 19% + бонус Минфин
Мегабанк - 18,5%
Універсал - 18% + бонус Минфин
Моно - 18%
ТАС - 17,75%.
А-банк - 17,5 - 18,5% .
На моё скромное имхо, все предложения выше обладают одним существенным недостатком - деньги ( в случае необходимости) невозможно снять до окончания срока действия депозита. Поэтому, как по мне, пусть я буду иметь процентный доход на 0,5-1 п.п. ниже, но ресурс будет доступен мне 24/7/365, но повторяю - это моё скромное мнение
-0,5-1 п.п. со свободным доступом и без потери %% это 200т, а остальное куда?
С возможностью досрочного расторжения и потерей %% А-банк 10,8%, Пумб 13,9%
а чо семья такая маленькая?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:16
vollena71 написав: Кассандра написав:
На моё скромное имхо, все предложения выше обладают одним существенным недостатком - деньги ( в случае необходимости) невозможно снять до окончания срока действия депозита. Поэтому, как по мне, пусть я буду иметь процентный доход на 0,5-1 п.п. ниже, но ресурс будет доступен мне 24/7/365, но повторяю - это моё скромное мнение
-0,5-1 п.п. со свободным доступом и без потери %% это 200т, а остальное куда?
Безналоговый закрывается в любой момент, но с потерей %%
ИМХО. В принципе, эт вариант для накопления первичного капитала и када денег... мало
Хай бегемот подымет 6мес хотя бы до 14.5% и я вернусь со своей з/п
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 14 січ, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:17
vollena71 написав:
С возможностью досрочного расторжения и потерей %
Альфа дохідний сейф 12%, прозапас угб 15 % із вільним зняттям.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:20
Ой+ написав: vollena71 написав:
С возможностью досрочного расторжения и потерей %
Альфа дохідний сейф 12%, прозапас угб 15 % із вільним зняттям.
У Кассандры
условие -0,5 или -1 п.п., т.е. ~17%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:23
Stringer написав:
а чо семья такая маленькая?
Богатая невеста
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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