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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:26
Кассандра написав:jay2004
Я уважаю ваше решение - маринуйте капусту под 18 % и дальше, кто ж вам мешает
и не в коей мере не настаиваю на своём, но лично я держу сейчас всю гривну на счетах со свободным снятием/внесением параллельно оборачивая их, так что выходит в месяц 22-23%% годовых и при этом они всегда под рукой.
Я просто информирую, а не даю указания, как поступать
Даже больше скажу - я из бригады Любопытной - 100% в бумаге. А "оборачивать" - не могу понять; без фактов, скринов и т.п.
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jay2004
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:36
Кассандра написав:jay2004
Я уважаю ваше решение - маринуйте капусту под 18 % и дальше, кто ж вам мешает
и не в коей мере не настаиваю на своём, но лично я держу сейчас всю гривну на счетах со свободным снятием/внесением параллельно оборачивая их, так что выходит в месяц 22-23%% годовых и при этом они всегда под рукой.
Извините, но что-то не сходится... Ведь речь изначально велась о "безналоХовых", не так ли? А насколько я помню если снять денежку с безналоХового на карту, а потом с карты, то назад уже на безналоХовый не положить. Поэтому держать на нем можно, и даже снять один раз навсегда. Но "оборачивать" - это какие-то другие гривни, не из числа внесенных на безналоХовый депо. Или я чегой-то не так понимаю по безналоХовым?
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Flamingo
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:46
jay2004 написав:
Я просто информирую, а не даю указания, как поступать
Даже больше скажу - я из бригады Любопытной - 100% в бумаге. А "оборачивать" - не могу понять; без фактов, скринов и т.п.
Ну я не знаю из чьей вы бригады, я знаю, что я из бригады имени себя
Что до фактов, скринов и т.д., помните ,что ответил О.Бендер на просьбу беспризорника дать 10 копеек? ну вот то-то - процесс зарабатывания денег любит тишину, не обижайтесь Flamingo
у меня по безналоховым (моему и мужа) каждый месяц в районе 20к через край и кстати я не писала, что оборачиваю безналоховые, я писала про ресурс со счетов со свободным снятием, а безналоговые - это как резерв ГК
Востаннє редагувалось Кассандра
в Пон 14 січ, 2019 23:11, всього редагувалось 2 разів.
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Кассандра
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:49
Flamingo написав:
А насколько я помню если снять денежку с безналоХового на карту, а потом с карты, то назад уже на безналоХовый не положить.
Неправильно помните. Только проценты нельзя положить взад на безналоховый. А тело вернуть можно. Хоть целиком, хоть частично.
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wig
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:14
wig написав:
А тело вернуть можно. Хоть целиком, хоть частично.
Опять же. Вернуть тело мона тока если его не оборачивать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:16
clientage
вот я не понимаю, где мной было написано, что я оборачиваю безналоговые? Надо внимательнее читать исходный текст
а он гласит: но лично я держу сейчас всю гривну на счетах со свободным снятием/внесением параллельно оборачивая их, так что выходит в месяц 22-23%% годовых и при этом они всегда под рукой (с)
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Кассандра
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:22
wig написав: Flamingo написав:
А насколько я помню если снять денежку с безналоХового на карту, а потом с карты, то назад уже на безналоХовый не положить.
Неправильно помните. Только проценты нельзя положить взад на безналоховый. А тело вернуть можно. Хоть целиком, хоть частично.
Извините, но неправильно помните вы. перечитайте ещё раз, что я написал. "а потом с карты"... После этого вы вернете деньги на безналоговый?
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Flamingo
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:30
Кассандра написав:
вот я не понимаю
так эт я wig
'у заострил внимание
А с вами мне всё понятно: безналоговый -- ваш самый крайний резерв ГК
Хотяя, думаю, шо самый-самый крайний -- эт таки тугрики під грушею
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:31
jay2004 написав:
я из бригады Любопытной - 100% в бумаге.
круто!
але не віриться...
в час великих пертрубацій неньки/БСУ бути в такій конкретній валютній позі - це всі яй..я в одному кошику, колега!?!
як же риск-менеджмент
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greenozon
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Додано: Пон 14 січ, 2019 23:41
Кассандра написав:clientage
вот я не понимаю, где мной было написано, что я оборачиваю безналоговые? Надо внимательнее читать исходный текст
а он гласит: но лично я держу сейчас всю гривну на счетах со свободным снятием/внесением параллельно оборачивая их, так что выходит в месяц 22-23%% годовых и при этом они всегда под рукой (с)
Извините, если это я внёс сумятицу. Действительно вы не писали, что оборачиваете безналоХовые. Просто ваш пост был обращен к jay2004, и как бы в ответ на его сообщения о нелогичности использования "безналоговых" при наличии более выгодных ставок по "налоговых".
Причем позже вы сами признали, что безналоговые у вас скорее как страховочные, а в обороте по сути они не участвуют.
То есть если грамотно разместить те же срочные неразрывные, то эффективность их использования будет выше ваших безналоговых, при этом они будут выполнять те же страховочный функции на случай непредвиденных трат.
И напоследок, если позволите маленькое замечание по поводу ваших 22-23%
. Насколько я понимаю в этих процентах вы учитываете не только процентный, но ещё и комиссионный доход. С экономической точки зрения это не верно. То есть если вы имеете скажем депо под 14% чистыми и другой депо под 30% чистыми то можно сказать что средняя ставка у них 22%. Но имея изначально деньги из которых часть лежит под %, а часть оборачивается и зарабатывает на разнице цены покупки и цены продажи чего либо, то тут можно просто складывать абсолютные величины от разных видов дохода, но дисконты, торговые наценки, комиссии и пр. при этом не становятся процентами годовых. По крайней мере меня так учили анализировать доходы.
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Flamingo
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