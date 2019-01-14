Додано: Пон 14 січ, 2019 23:41

Кассандра написав: clientage вот я не понимаю, где мной было написано, что я оборачиваю безналоговые? Надо внимательнее читать исходный текст

а он гласит: но лично я держу сейчас всю гривну на счетах со свободным снятием/внесением параллельно оборачивая их, так что выходит в месяц 22-23%% годовых и при этом они всегда под рукой (с) вот я не понимаю, где мной было написано, что я оборачиваю безналоговые? Надо внимательнее читать исходный текста он гласит: но лично я держу сейчас всю гривну на счетах со свободным снятием/внесением параллельно оборачивая их, так что выходит в месяц 22-23%% годовых и при этом они всегда под рукой (с)

Извините, если это я внёс сумятицу. Действительно вы не писали, что оборачиваете безналоХовые. Просто ваш пост был обращен к jay2004, и как бы в ответ на его сообщения о нелогичности использования "безналоговых" при наличии более выгодных ставок по "налоговых".Причем позже вы сами признали, что безналоговые у вас скорее как страховочные, а в обороте по сути они не участвуют.То есть если грамотно разместить те же срочные неразрывные, то эффективность их использования будет выше ваших безналоговых, при этом они будут выполнять те же страховочный функции на случай непредвиденных трат.И напоследок, если позволите маленькое замечание по поводу ваших 22-23%. Насколько я понимаю в этих процентах вы учитываете не только процентный, но ещё и комиссионный доход. С экономической точки зрения это не верно. То есть если вы имеете скажем депо под 14% чистыми и другой депо под 30% чистыми то можно сказать что средняя ставка у них 22%. Но имея изначально деньги из которых часть лежит под %, а часть оборачивается и зарабатывает на разнице цены покупки и цены продажи чего либо, то тут можно просто складывать абсолютные величины от разных видов дохода, но дисконты, торговые наценки, комиссии и пр. при этом не становятся процентами годовых. По крайней мере меня так учили анализировать доходы.