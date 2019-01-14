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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7921792279237924
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:15

Flamingo я буду учитывать это ваше маленькое замечание, если вам будет от этого приятно, но только уже с завтрашнего дня, ок? :wink:
а сейчас пора баиньки, спокойной ночи! :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:16

  Кассандра написав: а безналоговые - это как резерв ГК :oops:


Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня :wink:
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jay2004
 
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