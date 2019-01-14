Flamingo я буду учитывать это ваше маленькое замечание, если вам будет от этого приятно, но только уже с завтрашнего дня, ок?
а сейчас пора баиньки, спокойной ночи!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 00:15
Flamingo я буду учитывать это ваше маленькое замечание, если вам будет от этого приятно, но только уже с завтрашнего дня, ок?
а сейчас пора баиньки, спокойной ночи!
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:16
Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:36
Так, спокійно сплю з 2013 року у бумазі. Навіть, за курс не переживаю; проценти значно вищі ніж зеленого , котрі перекривають навіть курсові коливання (довготривалий період).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:57
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