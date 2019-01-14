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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 00:15
Flamingo
я буду учитывать это ваше маленькое замечание, если вам будет от этого приятно, но только уже с завтрашнего дня, ок?
а сейчас пора баиньки, спокойной ночи!
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Кассандра
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:16
Кассандра написав:
а безналоговые - это как резерв ГК
Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня
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jay2004
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:36
greenozon написав: jay2004 написав:
я из бригады Любопытной - 100% в бумаге.
круто!
але не віриться...
в час великих пертрубацій неньки/БСУ бути в такій конкретній валютній позі - це всі яй..я в одному кошику, колега!?!
як же риск-менеджмент
Так, спокійно сплю з 2013 року у бумазі. Навіть, за курс не переживаю; проценти значно вищі ніж зеленого
, котрі перекривають навіть курсові коливання (довготривалий період).
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jay2004
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:57
Flamingo написав:
Извините, но неправильно помните вы. перечитайте ещё раз, что я написал. "а потом с карты"... После этого вы вернете деньги на безналоговый?
А ну потом с карты - конечно.
Это уже не зарплата. Надо ждать следующей.
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wig
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:11
jay2004 написав:
Так, спокійно сплю з 2013 року у бумазі. Навіть, за курс не переживаю; проценти значно вищі ніж зеленого , котрі перекривають навіть курсові коливання (довготривалий період).
При курсе 8 в 2013 г. ваши условные 100000 грн. составляли 12500 долларов, а на сегодняшний день 100000 грн. при курсе 28 составляют 3572 долларов, так что никакие % по гривневым депозитам в украинских банках за этот период времени не перекрыли курсовую разницу, Вы даже в минусе. Задумайтесь о диверсификации...
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velvet
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:22
velvet написав: jay2004 написав:
Так, спокійно сплю з 2013 року у бумазі. Навіть, за курс не переживаю; проценти значно вищі ніж зеленого , котрі перекривають навіть курсові коливання (довготривалий період).
При курсе 8 в 2013 г. ваши условные 100000 грн. составляли 12500 долларов, а на сегодняшний день 100000 грн. при курсе 28 составляют 3572 долларов, так что никакие % по гривневым депозитам в украинских банках за этот период времени не перекрыли курсовую разницу, Вы даже в минусе. Задумайтесь о диверсификации...
чтобы только покрыть курсовую разницу нужно 6 лет получать 23% чистыми в гривне
8*1,23*1,23*1,23*1,23*1,23*1,23=27,70
но 23% чистыми уже года 4 как нигде не платят,
кроме того по баксовым депо ведь тоже % платят
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J
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:53
J написав: velvet написав: jay2004 написав:
Так, спокійно сплю з 2013 року у бумазі. Навіть, за курс не переживаю; проценти значно вищі ніж зеленого , котрі перекривають навіть курсові коливання (довготривалий період).
При курсе 8 в 2013 г. ваши условные 100000 грн. составляли 12500 долларов, а на сегодняшний день 100000 грн. при курсе 28 составляют 3572 долларов, так что никакие % по гривневым депозитам в украинских банках за этот период времени не перекрыли курсовую разницу, Вы даже в минусе. Задумайтесь о диверсификации...
чтобы только покрыть курсовую разницу нужно 6 лет получать 23% чистыми в гривне
8*1,23*1,23*1,23*1,23*1,23*1,23=27,70
но 23% чистыми уже года 4 как нигде не платят,
кроме того по баксовым депо ведь тоже % платят
Согласен. Но у нас были и Фидо (под 60%) и индейцы майя (под 28% чистыми).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: [color=#FF0000]HNEWN8N[/color] и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:03
greenozon написав: jay2004 написав:
я из бригады Любопытной - 100% в бумаге.
круто!
але не віриться...
в час великих пертрубацій неньки/БСУ бути в такій конкретній валютній позі - це всі яй..я в одному кошику, колега!?!
як же риск-менеджмент
Ну почему не верите? Я вот тоже 99% сбережений в бумаге держу. Жадность сцуко, побеждает здравый смысл, который шепчет про зелёные...
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логан1919
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