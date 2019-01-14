Так и индейцы за бакс 13% годовых давали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:01
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:03
Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine
А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё
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