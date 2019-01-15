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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:01
jay2004 написав: J написав: velvet написав:
но 23% чистыми уже года 4 как нигде не платят,
кроме того по баксовым депо ведь тоже % платят
Согласен. Но у нас были и Фидо (под 60%) и индейцы майя (под 28% чистыми).
Так и индейцы за бакс 13% годовых давали.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:03
Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению
Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine
А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё
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Кассандра
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:55
Кассандра написав:
Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению
Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine
А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё
Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно).
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 15 січ, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:35
velvet написав:
Ой+ а в последнее время доходность по гривневым депозитам была ниже, т. к. ещё и налог брался с этих доходов...
Так, якщо взяти 5 років, то може і не відіграється девал. Якщо 4 роки тому поміняти $ на грн. можна було подвоїтись. Якщо 10 років, то приблизно однаково. Зараз знову, можливо, підходимо до якогось обвалу, але якщо ні, то в грн. суттєво вигідніше, а в $ трохи спокійніше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:53
jay2004 написав: Кассандра написав: jay2004 написав:
Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня
Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению
Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine
А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё
Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно).
У меня и в мыслях никогда не было использовать "резервы ГК" для закупки зелени в моменты нестабильности. Зелень наоборот запасают в спокойные времена. А дима св, как по мне, был-таки реальным персонажем, потому как когда рухнула дельта ( куда он загнал больше фонда), то мне его даже жалко было, когда он реагировал на те события
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Кассандра
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