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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7922792379247925 Додано: Вів 15 січ, 2019 15:01 jay2004 написав: J написав: velvet написав:

но 23% чистыми уже года 4 как нигде не платят,

кроме того по баксовым депо ведь тоже % платят но 23% чистыми уже года 4 как нигде не платят,кроме того по баксовым депо ведь тоже % платят



Согласен. Но у нас были и Фидо (под 60%) и индейцы майя (под 28% чистыми). Согласен. Но у нас были и Фидо (под 60%) и индейцы майя (под 28% чистыми).



Так и индейцы за бакс 13% годовых давали. Так и индейцы за бакс 13% годовых давали. THB Повідомлень: 639 З нами з: 22.07.16 Подякував: 116 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 січ, 2019 15:03 jay2004 написав: Кассандра написав: а безналоговые - это как резерв ГК а безналоговые - это как резерв ГК



Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня

Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine

А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалениюДля меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das SeineА по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё Кассандра

Повідомлень: 740 З нами з: 04.12.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 січ, 2019 15:55 Кассандра написав: jay2004 написав: Кассандра написав: а безналоговые - это как резерв ГК а безналоговые - это как резерв ГК



Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня

Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine

А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалениюДля меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das SeineА по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё



Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно). Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно). Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 15 січ, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз. ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 1567 З нами з: 19.02.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 січ, 2019 16:35 Re: Приватбанк velvet написав: Ой+ а в последнее время доходность по гривневым депозитам была ниже, т. к. ещё и налог брался с этих доходов... Ой+ а в последнее время доходность по гривневым депозитам была ниже, т. к. ещё и налог брался с этих доходов...



Так, якщо взяти 5 років, то може і не відіграється девал. Якщо 4 роки тому поміняти $ на грн. можна було подвоїтись. Якщо 10 років, то приблизно однаково. Зараз знову, можливо, підходимо до якогось обвалу, але якщо ні, то в грн. суттєво вигідніше, а в $ трохи спокійніше. Так, якщо взяти 5 років, то може і не відіграється девал. Якщо 4 роки тому поміняти $ на грн. можна було подвоїтись. Якщо 10 років, то приблизно однаково. Зараз знову, можливо, підходимо до якогось обвалу, але якщо ні, то в грн. суттєво вигідніше, а в $ трохи спокійніше. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2183 З нами з: 19.04.12 Подякував: 26 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 січ, 2019 16:53 jay2004 написав: Кассандра написав: jay2004 написав: Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня Я указал, как даже "резерв ГК" можно использовать рациональнее (доходнее). Но у каждого своя колокольня

Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine

А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалениюДля меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das SeineА по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё



Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно). Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно).

У меня и в мыслях никогда не было использовать "резервы ГК" для закупки зелени в моменты нестабильности. Зелень наоборот запасают в спокойные времена. А дима св, как по мне, был-таки реальным персонажем, потому как когда рухнула дельта ( куда он загнал больше фонда), то мне его даже жалко было, когда он реагировал на те события У меня и в мыслях никогда не было использовать "резервы ГК" для закупки зелени в моменты нестабильности. Зелень наоборот запасают в спокойные времена. А дима св, как по мне, был-таки реальным персонажем, потому как когда рухнула дельта ( куда он загнал больше фонда), то мне его даже жалко было, когда он реагировал на те события Кассандра

Повідомлень: 740 З нами з: 04.12.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7922792379247925 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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