Так и индейцы за бакс 13% годовых давали.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:01
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:03
Вы так и не поняли о чём я говорила, к сожалению Для меня соотношение доступность денег и доходность от безналогового привата гораздо ближе чем доходность, но недоступность денег до окончания депозита в вышеупомянутых вами банках. В этом и смысл "резерва ГК". И тут вы правы - Jedem das Seine
А по поводу того что вы в бумаге на 100%, то тут уже были такие прецеденты. Старожилы хорошо помнят такого себе диму св и чем всё закончилось у него. Так что и тут - каждому своё
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:55
Эта доступность у всех, но когда бакс летит вверх - то ещё ни один не показал успешные примеры екстренной конвертации в зелень. А по поводу Димы СВ - то мне казалось, что это был троль и я никогда не обращал внимание на его посты (не восприминал его серьёзно).
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 15 січ, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:35
Re: Приватбанк
Так, якщо взяти 5 років, то може і не відіграється девал. Якщо 4 роки тому поміняти $ на грн. можна було подвоїтись. Якщо 10 років, то приблизно однаково. Зараз знову, можливо, підходимо до якогось обвалу, але якщо ні, то в грн. суттєво вигідніше, а в $ трохи спокійніше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:53
У меня и в мыслях никогда не было использовать "резервы ГК" для закупки зелени в моменты нестабильности. Зелень наоборот запасают в спокойные времена. А дима св, как по мне, был-таки реальным персонажем, потому как когда рухнула дельта ( куда он загнал больше фонда), то мне его даже жалко было, когда он реагировал на те события
Додано: Сер 16 січ, 2019 07:54
Кассандра, так а что Вы имеете ввиду под доступностью, говоря про безналоговые? Я тоже не понял. У меня недавно перелимит образовался, поэтому пришлось зарплату с безналогового уносить, заодно повысив доходность. Но о какой доступности речь? Открывать каждые 3/6 месяцев? Так это и с налоговыми можно организовать. Мне было удобно зарплату парковать, а тратить только проценты, но доступность только путём снижения срока и доходности можно получить. Или я не прав?
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