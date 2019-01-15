Додано: Сер 16 січ, 2019 07:54

Кассандра, так а что Вы имеете ввиду под доступностью, говоря про безналоговые? Я тоже не понял. У меня недавно перелимит образовался, поэтому пришлось зарплату с безналогового уносить, заодно повысив доходность. Но о какой доступности речь? Открывать каждые 3/6 месяцев? Так это и с налоговыми можно организовать. Мне было удобно зарплату парковать, а тратить только проценты, но доступность только путём снижения срока и доходности можно получить. Или я не прав?