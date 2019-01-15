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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:45
jay2004 написав: Кассандра написав:
Муж называет наши безналоговые резервом Главного Командования на случай непредвиденных обстоятельств, только и всего
Вот мой пост
и говорил, о том что и и єтот резерв может быть доходнее (на данный момент). Ибо безналоговые Вы также морозите на определённый срок (3,6, 12 месяцев).
Уважаемый, вы меня не слышите - мне абсолютно пофиг доходность безналогового, так понятнее? И доход от него будет как приятный нежданчик, если ничего непредвиденного не случилось. Поэтому меня интересует только доступность моих средств в нужный для меня момент времени - ничего более!
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Кассандра
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:08
jay2004 написав:
Вот мой пост и говорил, о том что и и єтот резерв может быть доходнее (на данный момент). Ибо безналоговые Вы также морозите на определённый срок (3,6, 12 месяцев).
Они же пополняемые..
И, на 12 никто не открывает, т.к. 6 доходнее.
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wig
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:39
jay2004 написав: Кассандра написав:
Муж называет наши безналоговые резервом Главного Командования на случай непредвиденных обстоятельств, только и всего
Вот мой пост
и говорил, о том что и и єтот резерв может быть доходнее (на данный момент). Ибо безналоговые Вы также морозите на определённый срок (3,6, 12 месяцев).
Безналоговые у Привата можно разорвать в любой день
с потерей %%, а перечисленные пост без досрочного расторжения
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:51
Коллеги, выдает ошибку при попытке отправить платеж по Украине, хоть с шаблона которым ранее все отправлялось, хоть заполнив все вручную, выдает вот такое...
Может кто уже сталкивался?
"Для поповнення карти / рахунку іншого банку необхідно вибрати одержувача "Поповнення карт / рахунків інших банків". Здійсніть пошук за найменуванням"
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