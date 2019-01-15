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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7923792479257926
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:45

  jay2004 написав:
  Кассандра написав:Муж называет наши безналоговые резервом Главного Командования на случай непредвиденных обстоятельств, только и всего :roll:


Вот мой пост и говорил, о том что и и єтот резерв может быть доходнее (на данный момент). Ибо безналоговые Вы также морозите на определённый срок (3,6, 12 месяцев). :wink:

Уважаемый, вы меня не слышите - мне абсолютно пофиг доходность безналогового, так понятнее? И доход от него будет как приятный нежданчик, если ничего непредвиденного не случилось. Поэтому меня интересует только доступность моих средств в нужный для меня момент времени - ничего более!
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:08

  jay2004 написав:Вот мой пост и говорил, о том что и и єтот резерв может быть доходнее (на данный момент). Ибо безналоговые Вы также морозите на определённый срок (3,6, 12 месяцев).

Они же пополняемые..
И, на 12 никто не открывает, т.к. 6 доходнее.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:39

  jay2004 написав:
  Кассандра написав:Муж называет наши безналоговые резервом Главного Командования на случай непредвиденных обстоятельств, только и всего :roll:


Вот мой пост и говорил, о том что и и єтот резерв может быть доходнее (на данный момент). Ибо безналоговые Вы также морозите на определённый срок (3,6, 12 месяцев). :wink:

Безналоговые у Привата можно разорвать в любой день с потерей %%, а перечисленные пост без досрочного расторжения
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:51

Re: Приватбанк

Коллеги, выдает ошибку при попытке отправить платеж по Украине, хоть с шаблона которым ранее все отправлялось, хоть заполнив все вручную, выдает вот такое...
Может кто уже сталкивался?
"Для поповнення карти / рахунку іншого банку необхідно вибрати одержувача "Поповнення карт / рахунків інших банків". Здійсніть пошук за найменуванням"
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:42

  motosmile написав:Коллеги, выдает ошибку при попытке отправить платеж по Украине, хоть с шаблона которым ранее все отправлялось, хоть заполнив все вручную, выдает вот такое...
Может кто уже сталкивался?
"Для поповнення карти / рахунку іншого банку необхідно вибрати одержувача "Поповнення карт / рахунків інших банків". Здійсніть пошук за найменуванням"


Та же ерунда, оператор говорит что якобы сменился шаблон для переводов.
Предлагают в получателе выбрать "Поповнення карт/рахунків інших банків".
Если у вас перевод на счет вместо карты введите 1111111111111111 (по совету оператора привата), у меня платеж ушел таким способом.
adeht01
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:00

пересоздавайте шаблоны ... теперь сэп идет не через раздел Бездоговорной платеж ,а через "Пополнение карт/счетов других банков".

и при чем теперь - уходит он-лайном (а не на сл. день)
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 16 січ, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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А кто в курсе, тумбы привата берут купюру 500 евро?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:39

Re: Приватбанк

Спасибо ответившим, вроде ушло после рекомендаций.
Ждем когда зайдет)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:55

  motosmile написав:Спасибо ответившим, вроде ушло после рекомендаций.
Ждем когда зайдет)


тока там много ненужных полей и можно запутаться
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IMPRINTER
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  #<1 ... 7923792479257926
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