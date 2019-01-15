Додано: Сер 16 січ, 2019 16:00

пересоздавайте шаблоны ... теперь сэп идет не через раздел Бездоговорной платеж ,а через "Пополнение карт/счетов других банков".



и при чем теперь - уходит он-лайном (а не на сл. день)

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 16 січ, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.

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