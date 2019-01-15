1) Заходите в раздел Мои платежи
2) в строку поиска вбиваете ключевое слово типа Пополение карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:36
Карамболь
1) Заходите в раздел Мои платежи
2) в строку поиска вбиваете ключевое слово типа Пополение карт
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:46
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:47
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