1) Заходите в раздел Мои платежи
2) в строку поиска вбиваете ключевое слово типа Пополение карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:36
Карамболь
1) Заходите в раздел Мои платежи
2) в строку поиска вбиваете ключевое слово типа Пополение карт
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:46
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:47
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:10
Где то тут мелькало... Сэп с универсальной/интернет карты стоит 3 грн или же процент от суммы перевода? Спс
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12
3 грн - с универсалка.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:45
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:01
lag1lag11 так
Гриценко...наш Президент
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