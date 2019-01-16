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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7924792579267927
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:36

Карамболь

1) Заходите в раздел Мои платежи
2) в строку поиска вбиваете ключевое слово типа Пополение карт

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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:46

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  motosmile написав:Спасибо ответившим, вроде ушло после рекомендаций.
Ждем когда зайдет)
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:47

  barborys написав:А кто в курсе, тумбы привата берут купюру 500 евро?

вчера скормил
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:10

Где то тут мелькало... Сэп с универсальной/интернет карты стоит 3 грн или же процент от суммы перевода? Спс
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12

  novichok написав:Где то тут мелькало... Сэп с универсальной/интернет карты стоит 3 грн или же процент от суммы перевода? Спс


3 грн - с универсалка.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:45

  jay2004 написав:
  novichok написав:Где то тут мелькало... Сэп с универсальной/интернет карты стоит 3 грн или же процент от суммы перевода? Спс


3 грн - с универсалка.

А с КДВ тоже 3 грн?
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:01

lag1lag11 так
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:02

Просьба тем, кто уже отправлял на другие банки по новому шаблону, отписаться, как быстро заходят: в тот же день, на следующий день или...?
Спасибо!
Искатель
 
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  #<1 ... 7924792579267927
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