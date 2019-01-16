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Приватбанк
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:48
Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
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balbesik
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11
balbesik написав:
Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
ЕДРПОУ - Ваш ИНН
Расчётный счёт и Карта/счет № - один и тот же - номер вашего Ощадного
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:14
balbesik написав:
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Проверьте в Приват24 по КдВ, которая добавлена в TAS2U, лимит на оплату в интернете. Сумма лимита должна быть не менее суммы перевода + 0,5%. Если лимит меньше, то не пройдет.
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MASolomko
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
vollena71 написав: balbesik написав:
Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
ЕДРПОУ - Ваш ИНН
Расчётный счёт и Карта/счет № - один и тот же - номер вашего Ощадного
Все так сделала, только ЕДРПОУ указала банка, точно мой надо?
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balbesik
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
MASolomko написав: balbesik написав:
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Проверьте в Приват24 по КдВ, которая добавлена в TAS2U, лимит на оплату в интернете. Сумма лимита должна быть не менее суммы перевода + 0,5%. Если лимит меньше, то не пройдет.
Лимиты поставила достаточные, точно не оно
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balbesik
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:21
balbesik написав: vollena71 написав: balbesik написав:
Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
ЕДРПОУ - Ваш ИНН
Расчётный счёт и Карта/счет № - один и тот же - номер вашего Ощадного
Все так сделала, только ЕДРПОУ указала банка, точно мой надо?
Счет ваш- инн ваш -получатель вы,
Если бы был транзитник - счет банка , то и ЕГРПОУ банка, получатель банк
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55
Ушло в 12-30 прибыло в красный 13-50 .
Грех жаловаться (прощаю за вчерашнее)
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56
motosmile написав:
отправленное в 16:30 пришло в 9:00
Тут походу как у аллы, принцип "трех поздов", отаравляют пуллами несколько раз в день
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