RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7925792679277928
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:48

Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?
balbesik
 
Повідомлень: 171
З нами з: 11.04.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:11

  balbesik написав:Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?

ЕДРПОУ - Ваш ИНН
Расчётный счёт и Карта/счет № - один и тот же - номер вашего Ощадного
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 18.09.13
Подякував: 361 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:14

Re: Приватбанк

  balbesik написав:Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Проверьте в Приват24 по КдВ, которая добавлена в TAS2U, лимит на оплату в интернете. Сумма лимита должна быть не менее суммы перевода + 0,5%. Если лимит меньше, то не пройдет.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

  vollena71 написав:
  balbesik написав:Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?

ЕДРПОУ - Ваш ИНН
Расчётный счёт и Карта/счет № - один и тот же - номер вашего Ощадного

Все так сделала, только ЕДРПОУ указала банка, точно мой надо?
balbesik
 
Повідомлень: 171
З нами з: 11.04.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

  MASolomko написав:
  balbesik написав:Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Проверьте в Приват24 по КдВ, которая добавлена в TAS2U, лимит на оплату в интернете. Сумма лимита должна быть не менее суммы перевода + 0,5%. Если лимит меньше, то не пройдет.

Лимиты поставила достаточные, точно не оно
balbesik
 
Повідомлень: 171
З нами з: 11.04.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:21

  balbesik написав:
  vollena71 написав:
  balbesik написав:Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.
Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.
Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.
Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?
Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?

ЕДРПОУ - Ваш ИНН
Расчётный счёт и Карта/счет № - один и тот же - номер вашего Ощадного

Все так сделала, только ЕДРПОУ указала банка, точно мой надо?

Счет ваш- инн ваш -получатель вы,
Если бы был транзитник - счет банка , то и ЕГРПОУ банка, получатель банк
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 18.09.13
Подякував: 361 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55

СЭП

Ушло в 12-30 прибыло в красный 13-50 .
Грех жаловаться (прощаю за вчерашнее)
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:56

  motosmile написав:отправленное в 16:30 пришло в 9:00


Тут походу как у аллы, принцип "трех поздов", отаравляют пуллами несколько раз в день
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35549
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5659 раз.
 
Профіль
9
4
2
  #<1 ... 7925792679277928
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, kostya77, N0mad, vitaliy1111, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.